В Минздраве не исключили, что срок действия QR-кодов сократится в два раза

Антитела к коронавирусу после прививки сохраняются в организме меньше года, поэтому и срок действия сертификатов о вакцинации необходимо сократить, считает главный внештатный специалист Минздрава России по медицинской профилактике в Уральском федеральном округе, доктор медицинских наук Сергей Токарев.

"Сертификат все еще действует год, поскольку он был рассчитан на уханьский штамм, менее агрессивный, менее патогенный. Срок действия сертификата по-хорошему стоило бы поменять на шестимесячный, и, возможно, эта работа будет проведена", - сказал Токарев в ходе прямого эфира в Instagram.

В скором времени QR-коды будут введены во всех регионах России.

В стране доминирует дельта-штамм, который признан более заразным, чем изначальный, уханьский.