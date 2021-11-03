В "Москва-Сити" из-за обвала грунта образовалась огромная яма

На Краснопресненской набережной в Москве провалился грунт на площади 1,2 тыс кв м. Об этом сообщил источник в экстренных службах.

По его данным, инцидент произошел грунт на территории комплекса "Москва-сити", возле строительной площадки ЖК Capital Towers. Предварительная площадь обвала составила 30 на 40 метров.

В Telegram-канале столичного дептранса сказано, что в настоящее время перекрыто движение на участке от Краснопресненской набережной до 1-го Краснопресненского проезда, ведутся дорожные работы.