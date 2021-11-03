Россияне хотели бы работать удаленно на 70%

Большинство (72%) россиян хотели бы работать удаленно, свидетельствуют результаты опроса сервиса "Работа.ру", который опубликовал РБК. По словам опрошенных это бы позволило им экономить и деньги, и время.

При этом уже работают в дистанционном формате 12% опрошенных, а еще 16% не рассматривают для себя удаленку.

Среди тех, кто намерен перейти на дистант 61% заявил, что это позволит им самостоятельно распоряжаться временем, 46% хотят экономить время на дорогу, 43% - деньги на проезд и питание. Кроме того, по словам 37 % участников опроса заявили, что при таком формате смогут больше времени проводить с семьей.