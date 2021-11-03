В Казахстане объявят амнистию для осужденных в связи с 30-летием независимости страны

Нижняя палата парламента Казахстана одобрила законопроект "Об амнистии в связи с тридцатилетием независимости Республики Казахстан". Документ предполагает освобождение ряда осужденных от отбывания наказания за преступления небольшой и средней тяжести. Трансляция заседания велась на сайте парламента.

"Цель законопроекта - освобождение осужденных от отбывания наказания за преступления небольшой и средней тяжести, а также сокращение неотбытого срока наказания за некоторые тяжкие и особо тяжкие преступления", - сообщил министр внутренних дел Казахстана Ерлан Тургумбаев.

По его словам, амнистия будет применена в отношении ветеранов, несовершеннолетних, граждан преклонного возраста, инвалидов первой и второй групп и других лиц, не предоставляющих серьезную угрозу безопасности гражданам и государству, передает ТАСС.

Тургумбаев также отметил, что, согласно предварительным расчетам, под действие амнистии подпадут 2 236 осужденных и 11 310 лиц, состоящих на учете в службе пробации.