Сити-менеджера крымского Белогорска уличили в коррупции

В Крыму по подозрению в получении взятки с поличным был задержан глава администрации Белогорска, - рассказал в своем Telegram-канале глава региона Сергей Аксенов.

"Сотрудниками ФСБ задержан с поличным при получении взятки глава администрации города Белогорск Белогорского района Игорь Ипатко. Благодарю коллег из ФСБ за высокий профессионализм и верность долгу. Борьба с коррупцией – это системная и непрерывная работа. Каждый, кто нарушает закон, будет в полной мере нести за это ответственность", – написал он, передает "АиФ-Крым".

Главе администрации Белогорска инкриминируют получение взятки в размере 1,4 млн рублей, которые передал один из предпринимателей в качестве платы за покровительство.

Сейчас решается вопрос о возбуждении в отношении чиновника уголовного дела.