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Авиарейс снова свяжет Нур-Султан и Бишкек

Авиарейс снова свяжет Нур-Султан и Бишкек

Авиакомпания "Эйр Астана" возобновляет перевозки по маршруту Нур-Султан – Бишкек.

Вопрос о возобновлении регулярного авиасообщения между Казахстаном и Киргизией обсуждался на заседании межведомственной комиссии Казахстана во вторник, 2 ноября.

"Авиакомпания "Эйр Астана" планирует возобновление рейсов между столицами в ближайшее время", - рассказали  в министерстве индустрии и инфраструктурного развития Казахстана.

Обслуживать маршрут будут лайнеры типа E190-E2/A-320, на рейсах будут строго соблюдаться санитарно-эпидемиологические требования.

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