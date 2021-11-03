Авиарейс снова свяжет Нур-Султан и Бишкек

Авиакомпания "Эйр Астана" возобновляет перевозки по маршруту Нур-Султан – Бишкек.

Вопрос о возобновлении регулярного авиасообщения между Казахстаном и Киргизией обсуждался на заседании межведомственной комиссии Казахстана во вторник, 2 ноября.

"Авиакомпания "Эйр Астана" планирует возобновление рейсов между столицами в ближайшее время", - рассказали в министерстве индустрии и инфраструктурного развития Казахстана.

Обслуживать маршрут будут лайнеры типа E190-E2/A-320, на рейсах будут строго соблюдаться санитарно-эпидемиологические требования.