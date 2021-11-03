Сбежавший из психбольницы член банды Басаева задержан

Астраханские полицейские задержали сбежавшего из-под стражи в психиатрической больнице осужденного за бандитизм члена банды Шамиля Басаева, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Астраханской области.

"2 ноября в Астрахани задержан следственно арестованный по ч. 2 ст. 209 УК РФ, ст. 279 УК РФ, ст. 317 УК РФ Магомед Алханов, совершивший побег из-под стражи из специального медицинского учреждения 26 октября текущего года", - рассказали в пресс-службе ведомства, передает ТАСС.

Алханов был задержан в кафе в Трусовском районе города, о нем заявили посетители кафе, узнав в нем разыскиваемого преступника. Оперативно-разыскные мероприятия по задержанию производились сотрудниками УМВД России по Астраханской области совместно с сотрудниками региональных УФСБ, УФСИН и Росгвардии, - уточнили в ведомстве.

Напомним, Алханов был задержан правоохранителями в июне, он подозревается в участии в нападении на военнослужащих 6-й парашютно-десантной роты Псковской дивизии ВДВ в 2000 году.