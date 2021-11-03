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Туман на Кубани отправил "Газель" с рабочими в столб

Туман на Кубани отправил &quot;Газель&quot; с рабочими в столб

Утром в среду в Краснодарском крае произошло ДТП, в результате которого пострадали три человека.

Сообщается, что около 06.15 в Славянском районе на съезде с автодороги Славянск - хутор Маевский - Прикубанский "Газель" с рабочими врезалась в опору линии электропередач. Водитель не справился с управлением из-за тумана. Пострадали трое рабочих - две женщины и мужчина.

Госавтоинспекция Кубани в связи с возможностью образования тумана из-за перепадов температур призывает водителей быть особенно внимательными и осторожными.

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