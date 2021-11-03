В Караганде ошибка удалила из очереди на жилье почти 250 семей

Список очередников на жилье в Караганде на портале eGov оказался неполным - из него пропали 249 социально уязвимых семей, сообщает информационная служба AIBAT.

Чиновники объясняют ситуацию техническими причинами и обещают создать спецкомиссию, чтобы устранить разницу в списках акимата и на портале eGov.

"Но уже прошло около месяца. Никто не позвонил этим жителям, и никто не собирал их данные", - сообщила глава центра поддержки многодетных семей "Шаңырақ" Ляззат Кожахметова.

Отметим, что список в единую базу переносили еще в 2020 году, часть граждан с тех пор не имеет возможности взять ипотеку.

"Нами созданы эти списки и направлены разработчикам данного продукта. В данный момент по Карагандинской области ведется инвентаризация списков. Данные граждане никуда с очереди не делись. Они в наших очередях состоят", - заверил завсектором жилья отдела жилищных отношений Караганды Адиль Аубакиров.