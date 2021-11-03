Свыше 200 военных медиков из Петербурга будут бороться с коронавирусом в Подмосковье

В ближайшие дни в ковидный госпиталь в Кубинке отправится первый медицинский отряд из более чем 220 военнослужащих, подготовленный в Военно-медицинской академии имени Кирова (Санкт-Петербург).

"Врачебно-сестринские бригады будут задействованы в лечении гражданских пациентов во временном медицинском центре, к развертыванию которого в подмосковной Кубинке уже приступили областные специалисты совместно с Минобороны России", - сообщает оборонное ведомство.

В медотряд вошли военнослужащие врачи-инфекционисты, средний и младший медицинский персонал из ВМА, а также курсанты академии.

В Минобороны добавили, что "допуск курсантов и слушателей академии к оказанию медицинской помощи больным с коронавирусной инфекцией осуществляется исключительно по их собственному желанию", все они прошли специальную подготовку и будут работать под надзором профессорско-преподавательского состава.

"В дальнейшем спланировано наращивание группировки военных медиков из состава ведомственных лечебных учреждений для работы в инфекционном центре", - рассказали в ведомстве.