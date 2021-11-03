Узбекистан впервые стал закупать картофель в Иране

В 2021 году Узбекистан в несколько раз нарастил импорт плодоовощной продукции из Ирана, также начат импорт иранского картофеля, следует из данных аналитиков EastFruit.

За первые три квартала текущего года Узбекистан закупил плодоовощной продукции в Иране на $30,3 млн, за аналогичный период 2020 года - на $5,4 млн.

Большая часть закупок (126,4 тыс т на $17,6 млн) пришлась на картофель, который республика до этого года не закупала в Иране. Кроме того, в 5,4 раза, выросли поставки иранских фиников, в 2,2 раза - чеснока, в два раза - киви. Также на 60% увеличились поставки фисташек, на 20% - яблок.

В 2021 году Узбекистан впервые закупил в Иране тепличные помидоры и перец, арбузы, морковь, тыкву, свежий салат, огурцы, баклажаны, изюм, различные сушеные овощи.