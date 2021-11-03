Туман в Москве продолжает задерживать авиарейсы

К утру среды сильный туман в Москве так и не развеялся, однако количество задерживаемых рейсов в аэропортах стало меньше, пишет "Интерфакс".

"Аэропорты московской воздушной зоны к утру практически вернулись в расписание несмотря на туман. Большинство рейсов выполняется вовремя", - заявили в авиадиспетчерских службах столичных авиагаваней.

Утром в среду в "Домодедово" задержаны 26 рейсов, отменены 6, во "Внуково" задержаны 10 рейсов, отменены 6, в "Шереметьево" задержаны три рейса, четыре отменены, следует из данных "Яндекс.Расписания".

Аномальный туман стоит над Москвой уже вторые сутки. Накануне сообщалось о сотнях задержанных и отмененных рейсов.

Накануне Нижний Новгород "как резервный аэропорт принял 40 бортов", следовавших в Москву.

"По информации оперативного штаба, по состоянию на 06:00 отправлено 34 борта, осталось 6 бортов. Все оставшиеся борта будут отправлены до 11:00", - рассказали в пресс-службе губернатора региона утром в среду.