Москвичам рассказали о дождях в среду

В среду в Москве и Московской области ожидается теплая и облачная погода, временами небольшой дождь.

"Предстоящим днем будет облачно, небольшой дождь. Максимальная температура воздуха в столице составит плюс 7-9 градусов, по области до плюс 10 градусов", - сообщает Гидрометцентр России.

Юго-восточный может достигать в порывах 15 м/с. Атмосферное давление днем составит 751 мм ртутного столба.

В ночь на четверг также ожидается облачная погода с дождем, температура воздуха в Москве составит до плюс 6 градусов, в Подмосковье - до плюс 3.