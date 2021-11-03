Стадион "Москвич" получит новую жизнь к весне 2022 года

Официальный сайт мэра Москвы сообщает, что реконструкция стадиона "Москвич" находится на завершающей стадии. Работы планируется завершить к весне 2022 года.

"На объекте завершены монолитные работы, монтаж металлоконструкций, кладка стен и перегородок, ведется отделка помещений. Также мы закончили обустройство подогрева футбольного поля. Готовность объекта составляет около 80%. Завершить работы по реконструкции планируем к весне 2022 года", - цитирует пресс-служба заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева.

Он подчеркнул, что в настоящее время на стадионе завершаются работы по устройству внутренних инженерных систем, фасада и футбольного поля, монтаж сидений на трибунах. К реконструкции привлечены 230 человек и 17 единиц техники.

По мнению Бочкарева, "Москвич" станет основной точкой притяжения в районе Текстильщики. На стадионе будут проводиться турниры по футболу и легкой атлетике.

"Проект реконструкции предполагает создание секторов для прыжков с шестом, в длину и в высоту, бега с препятствиями. Также здесь появится легкоатлетическое ядро. В подтрибунном пространстве разместят новую стрелковую галерею", - отметил Бочкарев.

Также на обновленной арене появится зал для пресс-конференций, смешанная зона, рабочее помещение для сотрудников СМИ, а также комментаторские кабины.