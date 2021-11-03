Мирзиеев поручил удержать цены на жилье в новых массивах "Янги Узбекистон"

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев дал поручение удержать стоимость строящегося жилья на уровне 4,5 млн сумов за кв м, пишет Podrobno.uz.

В следующем году ставка налога на прибыль производителей цемента снизится на 5%, налога на пользование недрами – на 50%. Это дает возможность сделать новое жилье в республике более доступным.

На совещании по вопросам обеспечения населения жильем было отмечено, что в ближайшие пять лет население Узбекистана вырастет до 38 млн человек. Растет необходимо широкого жилищного строительства.

Жилые массивы "Янги Узбекистон" с доступным жильем появятся во всех регионах Узбекистана. В 2022 году банки получат 15 трлн сумов на выдачу ипотечных кредитов в рамках строительства массивов "Янги Узбекистон".

Государство закупит в новых массивах тысячу квартир для малоимущих семей и одиноких женщин.