ВОЗ: в мире ускорилась смертность от коронавируса

За минувшую неделю в мире выявили более 3 млн случаев коронавируса, умерли свыше 50 тыс пациентов - на 8% больше, чем неделей ранее.

"За неделю с 25 по 31 октября число новых случаев [заражения] в мире несколько выросло (на 3%) по сравнению с предшествующей неделей. Всего зарегистрировано более 3 млн случаев", - говорится в эпидемическом бюллетене Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Жертвами коронавируса за неделю стали 50 477 человек, "число смертей выросло за неделю на 8%", отмечают в ВОЗ.

Около 60% новых случае заражения приходится на Европу - рост за неделю на 6%. Смертность выросла в Европе за неделю на 12%, в Юго-Восточной Азии на 50%.

Больше всего инфицированных за неделю выявили в США - 528,5 тыс, в Великобритании - 285 тыс, в России - 272 тыс, в Турции - 182 тыс и Украине - почти 153 тыс.