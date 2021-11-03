Гинцбург рассказал, как тест крови выявляет тех, кто купил сертификат о вакцинации

Работу теста, который дает возможность выяснить, действительно ли человек сделал прививку от коронавируса, объяснил директор Национального исследовательского центра (НИЦ) эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург, пишет газета "Известия".

Разработанный в центре тест ищет в крови антитела к мембранному белку аденовируса Ad26, они указывают на то, что человек действительно прошел вакцинацию.

По словам ученого, аденовирус Ad26 используется в вакцине "Спутник V" как "транспорт" для доставки в клетки фрагмента генетического материала SARS-CoV-2. "Первый компонент "Спутника V" сделан на основе адено 26-го. Он крайне редко встречается у человека, это буквально десятые доли процента", - рассказал Гинцбург.

Именно антитела к Ad26 подтверждают факт вакцинации. "А вот если человек попадает в реанимацию и говорит, что провакцинирован, но у него при этом нет антител к оболочке адено 26-го, то, скорее всего, у него поддельный сертификат (о вакцинации от COVID-19 - ИФ)", - подчеркнул он.

Тест применяется в центре Гамалеи уже около месяца, кровь для исследований поставляется из реанимационных отделений. На данный момент были проверены около 50-60 человек, тестирования продолжается.