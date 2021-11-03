Молочные продукты могут подорожать в России с 1 декабря

Минсельхоз РФ не исключает роста цен на молочную продукцию с 1 декабря, пишет газета "Известия".

Согласно докладу Минсельхоза, направленного в правительство, растет себестоимость изготовления молочных продуктов, в том числе из-за удорожания кормов и упаковки, новая маркировка, введенная в отрасли с 1 сентября также требует дополнительных затрат. В ведомстве считают, что возможно отложенное, экономически обоснованное подорожание молочной продукции.

Некоторые производители уже уведомляют ритейлеров о подорожании продукции с 1 декабря на 5%.

Минсельхоз планирует для предотвращения роста цен на молочные продукты направить компаниям субсидии в размере 10,6 млрд рублей на компенсацию затрат на корма.