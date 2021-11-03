Россия закрылась для лимонов из Турции

Роспотребнадзор ввел временный запрет на ввоз в РФ лимонов из Турции, в цитрусовых обнаружены пестициды.

"Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека информирует о выявлении в пищевой продукции "Лимоны свежие" (код ТН ВЭД ЕАЭС 0805), страна происхождения - Турция, нарушений обязательных требований законодательства (обнаружены остаточные количества пестицида "Хлорпирифос", концентрация которого превышает максимально допустимый уровень)", - сообщается на официальном сайте ведомства в среду.

Ввоз турецких лимонов приостанавливается с 3 ноября во избежание случаев отравления среди россиян.

Все ранее поступившие в продажу турецкие лимоны также будут изъяты из оборота.