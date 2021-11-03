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Хабиб и Зеедорф основали школу "убойного футбола"

Хабиб и Зеедорф основали школу &quot;убойного футбола&quot;

Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов и экс-полузащитник "Реала", "Милана" и сборной Нидерландов Кларенс Зеедорф открыли в Дубаях футбольную школу Seedorf Khabib Performance Club. Об этом написал футболист на своей странице в Instagram.

"Я объединился с моим другом Хабибом Нурмагомедовым и нашим глобальным партнером DMCC, чтобы создать самую впечатляющую и уникальную футбольную школу. Мы хотим дать молодежи во всем мире возможность развивать свои спортивные и социальные способности с помощью тренировочной методики, которая сочетает футбол и смешанные боевые искусства", - заявил Зеедорф.

Он также отметил, что совместный проект с Хабибом в Дубаях будет стремиться к глобальному расширению в течение следующих пяти лет.

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