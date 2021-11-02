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Баку признан ведущим туристическим городом мира

Баку признан ведущим туристическим городом мира

Баку выиграл туристическую премию Uzakrota в номинации "Ведущий туристический город мира", такое сообщение опубликовано на сайте платформы.

По итогам международного голосования, проходившего в октябре, первое место заняла столица Азербайджана, на второй и третьей строчке оказались Стамбул и Амстердам соответственно.

В общей сложности за победу в 53 номинациях боролись более тысячи туристических брендов.

Награды будут вручены на торжественной церемонии, которая пройдет в Музее мадам Тюссо в Стамбуле 3 декабря.

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