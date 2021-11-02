Лига чемпионов: "Зенит" потерпел разгромное поражение в "Турине"

В Турине только что завершился матч 4-го тура группового этапа в группе H между "Ювентусом" и "Зенитом".

Победу со счетом 4:2 одержала итальянская команда.

Голами в составе "Ювентуса" отметились Пауло Дибала (11-я минута и 58-я минута, с пенальти), Федерико Кьеза (73-я) и Альваро Мората (82-я). "Зенит" отыграл один мяч на 26-й минуте благодаря автоголу защитника туринцев Леонардо Бонуччи, еще один гол в компенсированное ко второму тайму время забил иранский форвард Сердар Азмун.

После трех туров "Ювентус" с 12 очками возглавляет группу H. На втором месте находится лондонский "Челси" (9 очков), на третьем - "Зенит" (3 очка). "Мальме", не набравший пока ни одного очка, занимает последнее, четвертое место.