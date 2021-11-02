Президента Армении на саммите в Глазго перепутали с Пашиняном

Президента Армении Армена Саркисяна на полях 26-й Конференции ООН по изменению климата (СОР26) в Глазго перепутали с премьер-министром республики Николом Пашиняном.

Трансляция выступления мировых лидеров велась на веб-странице COP26.

Когда Армен Саркисян направился к трибуне для выступления, ведущий мероприятия заявил, что рад приветствовать "президента Армении Армена Пашиняна".

Уже с трибуны глава государства напомнил, что его фамилия Саркисян. "Спасибо, господин председатель. Моя фамилия Саркисян", - приводит слова армянского президента РИА Новости.

Напомним, 1 ноября в Глазго стартовала двухнедельная конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-26). В ней примут участие главы государств и правительств из более чем 120 стран.