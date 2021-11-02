Блинкен пообещал Украине снизить риски от газопровода "Северный поток-2"

Госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским сообщил о намерении американской администрации укреплять ее энергобезопасность. Об этом говорится в письменном заявлении представителя госдепартамента Неда Прайса.

"Госсекретарь Блинкен подтвердил непоколебимую поддержку со стороны США суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины. Он поприветствовал шаги Украины по борьбе с коррупцией и подчеркнул, что вместе с нашими союзниками и партнерами США будут продолжать укреплять энергетическую безопасность Украины, в том числе за счет снижения рисков, связанных с трубопроводом "Северный поток-2"", - поведал представитель американского дипведомства.

Ранее сегодня сообщалось, что на полях 26-й Конференции ООН по изменению климата в Глазго состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского и госсекретаря США Энтони Блинкена. В ходе беседы стороны обсудили напряженную ситуацию с безопасностью на Донбассе, а также поговорили о военно-оборонном сотрудничестве Украины и США, вызовах в энергетике.