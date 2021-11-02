Байден обвинил Путина в нежелании что-либо делать по климату

Президент США Джо Байден заявил на пресс-конференции в Глазго, что от президента России Владимира Путина нет информации о том, что он собирается делать по климату.

Глава Белого дома раскритиковал Китай, подчеркнув, что он претендует на роль мирового лидера, но де-факто не участвует в таких форумах, как G20 ("Большая двадцатка").

"То же самое с Путиным в России. У него тундра горит. У него буквально горит тундра. У него очень серьезные проблемы с климатом, но он молчит относительно желания что-либо делать", - цитирует Байдена РИА Новости.

Напомним, 1 ноября в Глазго стартовала двухнедельная конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-26). В ней примут участие главы государств и правительств из более чем 120 стран.