Эпидемиолог спрогнозировал рост числа заражений коронавирусом в Грузии

Глава тбилисской инфекционной больницы Тенгиз Церцвадзе предупредил, что для сокращения роста числа заражений коронавирусом необходимы не новые ограничения, а строгое соблюдение уже существующих.

По его словам, в настоящее время Грузия переживает пятую волну коронавируса и число зараженных растет каждый день.

"Я не жду ужесточения ограничений и лично их не поддерживаю. Это ушло в прошлое, так как это привело к экономическим спадам и ухудшению жизни людей, но я ожидаю, что соблюдение правил будет ужесточено ", - приводит слова Церцвадзе Sputnik Грузия.

Он также подчеркнул, что число зараженных продолжит расти. "Нам не хватало многолюдных сборищ, свадеб, торжеств и дней рождения, теперь добавились политические митинги", - обратил внимание глава тбилисской инфекционной больницы.