Роспотребнадзор не разрешил "Динамо" сыграть с "Краснодаром" в Москве

Роспотребнадзор официально запретил провести в Москве матч 14-го тура чемпионата России по футболу между "Динамо" и "Краснодаром". Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией.

"В московский клуб пришло официальное письмо, запрещающее проведение матча с "Краснодаром". Такое же письмо с большой долей вероятности в ближайшее время придёт и в "Спартак", - цитирует его Чемпионат.com.

Напомним, встреча "Динамо" - "Краснодар" должна пройти 6 ноября в Москве. Дерби "Спартак" - "Локомотив" запланирован на 7 ноября.