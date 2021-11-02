Байден: рост цен на топливо вызван нежеланием РФ и ОПЕК увеличить объемы добычи

Президент США Джо Байден выразил уверенность в том, что рост цен на топливо на мировом рынке обусловлен главным образом нежеланием РФ и ОПЕК увеличить объемы добычи нефти.

"Во-первых, важная причина повышения цен - это то, что пандемия коронавируса повлияла на цепочку поставок", - отметила он, выступая на пресс-конференции по завершении двухдневного саммита глав государств и правительств в рамках 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26) в шотландском Глазго.

"Если обратить внимание на стоимость бензина, на стоимость нефти - это последствия того, что пока Россия или страны ОПЕК отказываются добывать больше нефти", - выразил мнение глава американской администрации, передает ТАСС.