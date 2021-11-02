Животноводы Ингушетии на треть нарастили поголовье коз и овец

Только за три квартала текущего 2021 года животноводам Ингушетии удалось нарастить поголовье овец и коз почти на треть, на 32% по отношению к аналогичному периоду минувшего 2020 года.

"На конец сентября 2021 года поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех сельхозпроизводителей составило 69,1 тыс голов (на 2% больше по сравнению с соответствующей датой предыдущего года), из него коров - 35,97 тыс голов (на 5,9% больше), овец и коз - 289,79 тыс голов (на 32% больше)", - говорится в сообщении управления Росстата по Северо-Кавказскому федеральному округу, передает "Это Кавказ".

Не отставали от животноводов и производители сельскохозяйственной продукции – за отчетный период они произвели почти 6,2 тыс т мяса и птицы, больше 94 тыс т молока, 18,8 млн штук яиц, при этом производство молока увеличилось на 15% к аналогичному периоду прошлого года.

Напомним, животноводство - одна из основных отраслей в агропромышленном комплексе Ингушетии, и ее развитию способствуют меры господдержки, направленной на создание крестьянских фермерских хозяйств и семейных животноводческих ферм.