"Талибан" будет наказывать афганцев за иностранную валюту

Радикальное движение "Талибан" (запрещено в России) призвало жителей Афганистана использовать в своих экономических операциях только национальную валюту – афгани. Об этом заявил назначенный талибами заместитель министра информации и культуры во временном кабмине Забихулла Муджахид.

Муджахид подчеркнул, что использование иностранной валюты негативно сказывается на экономике, и эти потери отражаются на каждом жителе страны. "Нарушителей данного распоряжения ждут разбирательства в судебном порядке", - цитирует его ТСС.

В начале октября 2021 года Центральный банк Афганистана издал постановление, согласно которому все торговые операции внутри страны отныне должны производиться только в национальной валюте.

Напомним, 15 августа боевики "Талибана" (запрещено в России) окончательно установили контроль над Афганистаном, захватив практически без боя столицу Кабул. В связи со сложившейся ситуацией президент Ашраф Гани сложил с себя полномочия, чтобы не допустить кровопролития, и покинул страну. 7 сентября талибы назначили временное правительство Афганистана, в которое вошли исключительно члены движения.