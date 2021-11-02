Иранские авиакомпании снова свяжут Тбилиси и Тегеран регулярными рейсами

Иранские перевозчики Zagros Airlines и Qeshm Airlines снова начнут совершать регулярные рейсы между Грузией и ИРИ, такое сообщение распространило Агентство гражданской авиации Грузии. Обе авиакомпании будут летать по маршруту Тегеран-Тбилиси-Тегеран.

Zagros Airlines уже выполняет полеты два раза в неделю, передает "Sputnik Грузия".

Для Qeshm Airlines агентство утвердило график на зиму - семь рейсов в неделю, однако компания намерена вводить их поэтапно.

Так, до 15 ноября текущего года самолеты Qeshm Airlines будут курсировать по этому маршруту два раза в неделю, после 15 ноября - четыре раза, а на ежедневные полеты перевозчик планирует перейти в межсезонье.