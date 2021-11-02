"Посвящение" Мурада Гусейнова

Приближается годовщина исторической победы Азербайджана в 44-дневной Отечественной войне, вписанной в его историю как страница славы и чести. Год назад в эти дни азербайджанский народ, а также азербайджанцы мира испытывали восторг и гордость от того, что под руководством верховного главнокомандующего отважная азербайджанская армия село за селом, город за городом освободила от оккупации родные земли. Эта история, ставшая символом непобедимости, проникнув во все сферы культуры, привела к созданию новых произведений в различных областях искусства.

Накануне годовщины Победы народный артист, пианист Мурад Гусейнов представил публике свое произведение "Посвящение" - памяти отважных сыновей Азербайджана, павших в 44-дневной войне. Лирическое произведение опубликовано в аккаунтах народного артиста в социальных сетях и на официальной странице Youtube.

Режиссер снятой в авторском исполнении композиции “Посвящение” Ильгар Акпер, оператор Эльвин Мурадханлы.