Невролог раскрыла дополнительные опасности COVID-19

Коронавирусной инфекция приводит к стрессу, пациенты могут испытывать повышенную тревожность, плохое настроение, часто снижается память, сообщила рассказала врач-невролог "СМ-Клиника" Надежда Бояринова.

По ее словам, также коронавирус может повреждать структуры головного мозга, вызывая проблемы со сном, тревожные расстройства и другие симптомы.

"Вирус нейротропен: попадая в нервную систему через обонятельные рецепторы в верхней носовой раковине, может повреждать напрямую структуры головного мозга, такие как лимбическая система, гипоталамус, мозжечок, дыхательный центр и другие", - сказал она, пояснив, что повреждения такого нерва, как вагус, ведет к проблемам с частотой сердечных сокращений, а также вызывает ортостатическую тахикардию, проблемы со сном, подобие панических атак, а также тревожные расстройства.

Невролог также обратила внимание на то, что коронавирус – это длительно воздействующий источник стресса, который приводит к повышенной тревожности, сниженному настроению, ухудшению памяти и иных познавательных функций, передают "Известия".