Домодедово заработает в штатном режиме с 3 ноября

Аэропорт Домодедово собирается заработать в штатном режиме с утра 3 ноября. Об этом заявил в эфире телеканала "Россия 24" пресс-секретарь воздушной гавани Александр Власов.

"По нашим оценкам, если не будет дальнейшего ухудшения метеоусловий, то к завтрашнему утру мы войдем уже в расписание, и задержек именно по метеоусловиям уже не будет", - цитирует его РИА Новости.

По его словам, в общей сложности из Домодедово в региональные отделения ушло 30 бортов, на данный момент 18 из них вернулись. "Еще 12 мы ожидаем, что вернутся в ближайшие часы", - отметил Власов.

Пресс-секретарь Домодедово также сообщил, что 2 ноября с 18:00 погодные условия в районе аэропорта значительно улучшились. "По состоянию на 20:00 видимость составила около 1 700 м/ С точки зрения метеоусловий никаких ограничений на работу аэропорта нет", - пояснил он.