В Ессентуках заработал первый в Кавминводах детский телетеатр

На Кавказских Минеральных Водах открылся первый в регионе телевизионный театр-студия "Хрустальный источник" – он заработал в Ессентуках.

"У нашего центра высокие планки. Некоторых ребят готовим к поступлению в театральные вузы. Планируем договориться с радиокомпаниями и открыть детскую радиопередачу, чтобы ее вели дети, а также договориться с телекомпаниями, чтобы открыть детские телевизионные передачи", - рассказал гендиректор продюсерского центра, заслуженный артист России Эвклид Кюрдзидис.

Пока в театрализованном театре учится около 70 детей в возрасте от 5 до 17 лет из Пятигорска, Кисловодска, Лермонтова: им преподают актерское мастерство, сценическое движение, технику речи, основы режиссуры, монтажа, операторское искусство, - рассказала преподаватель студии Наталья Литвинова.

Здесь регулярно проходят творческие вечера, мастер-классы с артистами, музыкантами и специалистами разных профессий, а также кинопоказы.