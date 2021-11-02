Главная » Новости
Азербайджан Иран

Терских казаков увековечат в пятигорском парке

Терских казаков увековечат в пятигорском парке

В сквере Победы в поселке Горячевский в курортном Пятигорске будет установлен памятник терским казакам – уже объявлен конкурс на лучший эскиз монумента, - сообщили в пресс-службе городской администрации.

"Казаки принимали активное участие в зарождении, становлении и развитии города-курорта Пятигорска. Станица Горячеводская, а ныне поселок Горячеводский, является центром пятигорского казачества. И в самом его сердце - сквере Победы - должен появиться памятник, напоминающий о важной и непростой миссии казаков, которой они следовали на протяжении всего своего существования", - рассказал атаман Горячеводской казачьей общины Владимир Савченко, цитирует его "Это Кавказ".

В Пятигорске есть памятник Матери-казачке, а вот роль казаков-мужчин не увековечена до сих пор, - посетовал атаман, отметив: он хотел бы, чтобы автор памятника отразил на четырех гранях монумента славные страницы истории казачества: основание Горячеводского редута, подвиги героев Первой и Второй мировых войн, а также участников современных локальных войн, на которых до сих пор гибнут казаки.

Заявки на конкурс принимаются до 15 декабря. Автор лучшего эскиза монумента получит денежный приз.

820 просмотров







Видео

Новости

Отечественная
война Азербайджана
день за днем



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!