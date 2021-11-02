Терских казаков увековечат в пятигорском парке

В сквере Победы в поселке Горячевский в курортном Пятигорске будет установлен памятник терским казакам – уже объявлен конкурс на лучший эскиз монумента, - сообщили в пресс-службе городской администрации.

"Казаки принимали активное участие в зарождении, становлении и развитии города-курорта Пятигорска. Станица Горячеводская, а ныне поселок Горячеводский, является центром пятигорского казачества. И в самом его сердце - сквере Победы - должен появиться памятник, напоминающий о важной и непростой миссии казаков, которой они следовали на протяжении всего своего существования", - рассказал атаман Горячеводской казачьей общины Владимир Савченко, цитирует его "Это Кавказ".

В Пятигорске есть памятник Матери-казачке, а вот роль казаков-мужчин не увековечена до сих пор, - посетовал атаман, отметив: он хотел бы, чтобы автор памятника отразил на четырех гранях монумента славные страницы истории казачества: основание Горячеводского редута, подвиги героев Первой и Второй мировых войн, а также участников современных локальных войн, на которых до сих пор гибнут казаки.

Заявки на конкурс принимаются до 15 декабря. Автор лучшего эскиза монумента получит денежный приз.