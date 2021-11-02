Байден не собирается полностью выводить войска США с Ближнего Востока

Администрация США не намерена сворачивать военное присутствие на Ближнем Востоке. Об этом заявил сегодня заместитель помощника госсекретаря США по делам Ближнего Востока Джоуи Худ.

"Должен подчеркнуть, что просто в силу того, что недавно на эту тему было столько дезинформации: наши партнерства в сфере безопасности будут сохраняться. Наше регулярное военное присутствие в регионе обеспечивается на протяжении более чем 70 лет. И эта фундаментальная реальность не изменится", - поведал он.

По словам сотрудника Госдепартамента, по мере трансформации угроз и условий США адаптируются к ним, поэтому в настоящее время в регионе находится небольшое число боеспособных войск, подготавливающих и инструктирующих американских партнеров.

"Объяснение в том, что долгосрочные интересы США, направлявшие нашу политику в течение десятилетий, остаются. И мы по-прежнему будем сохранять приверженность гарантированию свободной торговли и судоходства, чтобы не допускать сбоев в мировой и нашей экономике", - цитирует представителя американского внешнеполитического ведомства ТАСС.