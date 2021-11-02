Новую пешеходную зону создатут вдоль озера Абрау

В населенном пункте Абрау-Дюрсо появится пешеходная зона протяженностью почти в километр. Она пройдет вдоль озера и будет разделена на три участка. Об этом в своем Instagram сообщил руководитель села Игорь Дяченко.

"Проект предполагает, что прогулочная полоса расположится вдоль живописного озера Абрау и будет разделена на три участка общей протяженностью 923,5 метра", - написал он, добавив, что предусмотрено укрепление береговой линии, обустройство пешеходных дорожек и освещения.

Власти Абрау-Дюрсо надеются, что благоустройство поможет привлечь больше туристов и станет новым импульсом для развития курорта.