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В Ставрополе выступят солисты концертно-творческого объединения "Аккорд"

В Ставрополе выступят солисты концертно-творческого объединения &quot;Аккорд&quot;

Праздничная музыкальная площадка начнет работать 4 ноября в День народного единства в картинной галерее пейзажей художника П.М. Гречишкина в Ставрополе.

По словам организаторов, солисты концертно-творческого объединения представят программу, составленную из произведений, отражающих темы народных культур.

Будут звучать такие произведения как русская народная песня "Светит месяц", грузинские народные песни, "Алый платочек" и "Эчмиадзинскийтанец" Сергея Асламазяна.

Также слушателей ждут классические произведения – Арканджело Корелли Сoncerti grossi №4, В. Моцарта "Маленькая ночная серенада", Иоганна Штрауса "Полька", Карла Бома "Непрерывное движение".

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