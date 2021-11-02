В Ставрополе выступят солисты концертно-творческого объединения "Аккорд"

Праздничная музыкальная площадка начнет работать 4 ноября в День народного единства в картинной галерее пейзажей художника П.М. Гречишкина в Ставрополе.

По словам организаторов, солисты концертно-творческого объединения представят программу, составленную из произведений, отражающих темы народных культур.

Будут звучать такие произведения как русская народная песня "Светит месяц", грузинские народные песни, "Алый платочек" и "Эчмиадзинскийтанец" Сергея Асламазяна.

Также слушателей ждут классические произведения – Арканджело Корелли Сoncerti grossi №4, В. Моцарта "Маленькая ночная серенада", Иоганна Штрауса "Полька", Карла Бома "Непрерывное движение".