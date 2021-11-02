Дагестан нарастит вылов кильки

Вылов каспийской кильки в Дагестане в этом году увеличится на до 30 тыс т, что на 8 тыс т больше чем в 2020 году. Об этом сообщил врио заместителя председателя правительства республики Абдулмуслим Абдулмуслимов.

"В прошлом году было добыто 22 тыс. тонн кильки, в этом году у нас работают 25-27 судов, планируем добыть до 30 тыс. тонн кильки", - сказал он, отметив, что запасы кильки в Каспийском море сейчас составляют 350-400 тыс тонн, что позволяет безболезненно добывать до 90 тыс тонн в год.

Абдулмуслимов далее отметил, что одновременно с наращиванием добычи кильки в республике развивается переработка – выпускается до миллиона банок в год, передает ТАСС.