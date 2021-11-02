Джикия пожаловался на российский футбол Forbes

Защитник "Спартака" и сборной России Георгий Джикия поделился мнением о проблемах российского футбола.

По его словам, основная проблема российского футбола сегодня – это низкий уровень игроков."Это связано с неконкурентной средой. В России не воспитывают действительно сильных игроков, а зарубежные спортсмены не приезжают", - сказал он, отметив, что "нашем чемпионате перестали играть звезды мирового масштаба, хотя еще пять лет назад ситуация выглядела иначе", передает Forbes.

В настоящее время футболист находится в расположении сборной России, которой скоро предстоят решающие матчи в отборочном цикле ЧМ-2022 с Кипром (11 ноября) и Хорватией (14 ноября).