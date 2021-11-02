В МИД Ирана рассказали, какими должны быть переговоры по СВПД

Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян заявил, что группа "4+1" (Великобритания, Франция, Россия, Китай и Германия) должна быть готова к переговорам по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД), основанным на взаимных интересах и правах.

"Белый дом призывает к переговорам с Ираном и заявляет, что готов вернуться к СВПД. Тем не менее, он одновременно вводит новые санкции в отношении иранских физических и юридических лиц", - написал Абдоллахиян на своей странице в социальной сети в Twitter.

По его словам, Тегеран внимательно изучает поведение президента США Джо Байдена. "Цель переговоров не в разговорах ради разговоров, а в достижении ощутимых результатов на основе уважения взаимных интересов", - цитирует главу иранского внешнеполитического ведомства агентство IRNA.

Напомним, с апреля 2021 года Иран и международная "пятерка" (Россия, Великобритания, Германия, Китай и Франция) ведут переговоры по восстановлению иранского ядерного соглашения в его первоначальном виде. Стороны обсуждают вопросы снятия санкций США с Исламской Республики, выполнения ею взятых на себя обязательств в ядерной сфере, а также возвращения США в СВПД. В июне переговоры были отложены в связи с президентскими выборами в Иране. Новый президент республики Эбрахим Раиси заверил, что Тегеран готов к переговорам и поддержит дипломатические инициативы при условии отмены США антииранских санкций.