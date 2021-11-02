Саакашвили обратился к участникам оппозиционного митинга в Батуми

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, находящийся в настоящее время в тюрьме №12 в Рустави, обратился к участникам акции протеста в Батуми. Письмо экс-главы государства зачитал на митинге оппозиционный кандидат в мэры города Георгий Киртадзе.

"Бог и вправду не убьет меня так, чтобы я хоть раз не прошел с поднятой головой по бульвару победного Батуми", - сказано в обращении Саакашвили.

Он подчеркнул, что все пути назад уже заблокированы, и у "спасения родины нет альтернативы". "Поэтому все должны объединиться, даже те, кто до сих пор наблюдал за процессами только со стороны", - цитирует Саакашвили "Грузия Online".

По его словам, оппозиция уже победила Бидзину Иванишвили, свидетелем чему стали Грузия и все международные наблюдатели. "Теперь мы должны довести эту борьбу до конца", - отметил экс-глава государства.

Напомним, 30 октября в Грузии состоялся второй тур выборов в органы местного самоуправления. Граждане республики выбирали мэров 20 городов и муниципалитетов, в том числе в пяти крупных городах – Батуми, Кутаиси, Поти, Рустави и Тбилиси. Кроме того, в 24 округах избирали 42 мажоритарных депутата местных собраний - сакребуло. Практически везде победили кандидаты в мэры от правящей партии "Грузинская мечта".