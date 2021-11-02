Евросоюз потратит на борьбу с глобальным потеплением 1 млрд евро

Евросоюз выделит 1 млрд евро на разработку инновационных технологий для борьбы с глобальным потеплением климата. Об этом в ходе своего выступления на 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26) в Глазго заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Она также подчеркнула, что к 2030 году ЕС собирается свести к нулю углеродные выбросы по меньшей мере в 100 городах Европы. "Я рада сообщить, что ЕС инвестирует в эту инициативу 1 млрд евро", - цитирует главу Еврокомиссии ТАСС.

По ее словам, данная инициатива будет направлена на максимально широкое привлечение частных инвестиций в разработку технологий, которые будут способствовать борьбе с глобальным потеплением.