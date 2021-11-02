Акции у тюрьмы в Рустави будут проводиться ежедневно

Сторонники бывшего президента Грузии и лидеры главной оппозиционной партии "Единое национальное движение" решили ежедневно проводить акции у руставской тюрьмы, где отбывает наказание Михаил Саакаашвили.

Ранее сообщалось, что у руставской тюрьмы собрались несколько сотен человек, которые требуют освобождения Саакашвили и протестуют против существующей власти.

"Каждый день мы будем собираться у руставской тюрьмы, пока Миша не выйдет на свободу", – цитирует одного из лидеров "Нацдвижения" Заала Удумашвили Sputnik Грузия.