Нарендра Моди обещает чистый ноль к 2070 году

Индия объявила о планах по достижению чистого нулевого уровня выбросов к 2070 году, что не соответствует ключевой цели 26-й сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26), которая проходит с 31 октября по 12 ноября в Глазго. В идеале страны должны взять на себя обязательство достичь этой цели к 2050 году.

В настоящее время наряду с компаниями, городами и финансовыми учреждениями 131 страна установила или рассматривают целевую задачу по сведению к нулю чистого объема выбросов к середине столетия. Хотя достижение чистого нулевого уровня выбросов представляет собой крайне важную долгосрочную цель, первоочередной задачей на ближайшие 5–10 лет является резкое сокращение выбросов, особенно самыми крупными производителями выбросов парниковых газов, с тем чтобы удержать глобальное потепление на уровне не более 1,5°C и обеспечить пригодные для жизни климатические условия. Из 191 стороны Парижского соглашения новые или обновленные национальные планы действий под названием определяемые на национальном уровне вклады на данный момент представили более 80 стран. Запланированный ими совокупный объем сокращения выбросов к 2030 году все еще значительно ниже уровня амбициозности, необходимого для достижения цели в 1,5 °C.

Как отмечает BBC, в свою очередь, Китай объявил о планах по обеспечению углеродной нейтральности к 2060 году, в то время как США и ЕС стремятся достичь нулевого уровня к 2050 году. Премьер-министр Индии Нарендра Моди - один из более чем 120 лидеров, собравшихся в Глазго на двухнедельную конференцию. Десятки из них уже выступили с речами, в которых изложили цели борьбы с климатическим кризисом, в том числе премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, президент США Джо Байден и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Байден сказал, что каждый день, когда мир откладывает решение проблемы изменения климата, цена бездействия увеличивается. По его мнению, борьба с глобальным потеплением открывает невероятные возможности для мировой экономики.

Индия является четвертым по величине источником выбросов углекислого газа в мире после Китая, США и ЕС. Но ее выбросы на душу населения намного ниже, чем в других крупных странах мира. В 2019 году Индия выбросила 1,9 тонн CO2 на душу населения по сравнению с 15,5 тонн в США и 12,5 тонн в России в этом году. Обязательство Индии включают обещание к 2030 году получать 50% своей энергии из возобновляемых источников и к тому же году сократить общие прогнозируемые выбросы углерода на один миллиард тонн. Хотя цель добиться успеха к 2070 году разочаровала активистов и экспертов в Глазго, Моди произвел впечатление на людей на родине. По словам Арунабхи Гоша, главного исполнительного директора Совета по энергии, окружающей среде и воде, ведущего аналитического центра по вопросам климата, это настоящая борьба с изменением климата: "Теперь Индия требует 1 трлн долларов на климатическое финансирование как можно скорее и будет отслеживать не только действия по борьбе с изменением климата, но и финансирование борьбы с изменением климата".

Нарендра Моди говорит о необходимости изменения образа жизни как о решении проблемы изменения климата. То, что Индия придет к нулевым чистым выбросам к 2070 году, это довольно значительный шаг для страны, по-прежнему получающей более 50% электроэнергии страны из угля. Обращение Моди прозвучало после резкой речи генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша. Требуя, чтобы люди перестали "относиться к природе как к туалету", он резко раскритиковал продолжающееся использование ископаемого топлива, заявив, что "мы роем себе могилы".

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сказал, что будущие поколения "будут судить нас с горечью", если они проиграют на конференции, в то время как президент США Джо Байден сказал, что "никто из нас не сможет избежать худшего из того, что впереди, если мы не сможем воспользоваться этим моментом".

Но за пределами конференции на улицах крупнейшего города Шотландии активисты и протестующие требовали большего от мировых лидеров. Участница кампании Грета Тунберг заявила толпе демонстрантов, что политики на саммите "делают вид, что серьезно относятся к нашему будущему".