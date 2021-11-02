Концерт в честь Дня народного единства России прошел в Нур-Султане

В Нур-Султане прошел концерт российских артистов в честь Дня народного единства России и 800-летия Александра Невского.

По словам посла России в Казахстане Алексей Бородавкин отметил, что День народного единства - это относительно новый для России праздник с давними историческими корнями. "Он имеет историческое измерение, потому что 4 ноября 1612 года русский народ объединился вновь утвердил свою государственность", - напомнил он.

Посол также отметил, что в России этот год юбилейный еще и потому, что мы отмечаем 800-летие Александра Невского. "Это великий деятель государственной Руси, который среди своих других подвигов и достижений в дипломатии был первым, кто установил дипломатические отношения, связанные с Великой степью", - сказал он, отметив, что в Казахстане Александр Невский пользуется и памятью и уважением.

Концерт состоялся на сцене органного зала Казахского национального университета искусств, передает Sputnik Казахстан.