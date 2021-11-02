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Определились пары 1/8 финала Кубка России по футболу

Определились пары 1/8 финала Кубка России по футболу

Во вторник, 2 ноября, в Москве прошла жеребьевка 1/8 финала Кубка России по футболу.

На данной стадии турнира встретятся:

- "Локомотив" (Москва) - "Енисей" (Красноярск);

- "Динамо" (Москва) - "Нижний Новгород";

- "Зенит" (Санкт-Петербург) - "Камаз" (Набережные Челны);

- "Балтика" (Калининград) - "Чайка" (Ростовская область);

- "Алания" (Владикавказ) - "Арсенал" (Тула);

- "Сочи" - ЦСКА (Москва);

- "Рубин" (Казань) - "Ротор" (Волгоград).

Встречи пройдут 1-3 марта 2022 года.

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