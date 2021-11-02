Определились пары 1/8 финала Кубка России по футболу
Во вторник, 2 ноября, в Москве прошла жеребьевка 1/8 финала Кубка России по футболу.
На данной стадии турнира встретятся:
- "Локомотив" (Москва) - "Енисей" (Красноярск);
- "Динамо" (Москва) - "Нижний Новгород";
- "Зенит" (Санкт-Петербург) - "Камаз" (Набережные Челны);
- "Балтика" (Калининград) - "Чайка" (Ростовская область);
- "Алания" (Владикавказ) - "Арсенал" (Тула);
- "Сочи" - ЦСКА (Москва);
- "Рубин" (Казань) - "Ротор" (Волгоград).
Встречи пройдут 1-3 марта 2022 года.