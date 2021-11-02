Зеленский обсудил с Блинкеном военное сотрудничество Украины с США

На полях 26-й Конференции ООН по изменению климата в Глазго состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского и госсекретаря США Энтони Блинкена. Об этом на своей странице в социальной сети Twitter написал украинский лидер.

В ходе беседы стороны обсудили напряженную ситуацию с безопасностью на Донбассе, а также поговорили о военно-оборонном сотрудничестве Украины и США, вызовах в энергетике.

Зеленский также поведал, что США отмечают прогресс Украины в проведении реформ.

Напомним, 1 ноября в Глазго стартовала двухнедельная конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-26). В ней примут участие главы государств и правительств из более чем 120 стран.