Анзор Кавазашвили: "В Грузии мне долго не могли простить отказ вернуться в "Динамо""

Международная федерация футбольной истории и статистики (ИФФХС) определила состав символической сборной Грузии всех времен. Под первым номером в нее вошел бронзовый призер Чемпионата мира 1966 года голкипер Анзор Кавазашвили. В беседе с "Вестником Кавказа" он признался, что столь высокой оценки сам не ожидал, вспомнив, как в 1969 году вместо тбилисского "Динамо" ушел в московский "Спартак", в котором помог клубу стать чемпионом СССР.

Тбилисский клуб, несмотря на огромные усилия в борьбе за золото, смог завоевать только бронзу. В Грузии тогда затаили на одного из лучших вратарей страны и мира обиду. Анзор Кавазашвили в свои 20 лет уже прошел три юношеские сборные (Аджарии, Грузии и Советского Союза) и три команды мастеров, как тогда называли формально любительские, но на самом деле профессиональные футбольные клубы. Что было дальше, он рассказал "Вестнику Кавказа":

"1960 год я отстоял в воротах ленинградского "Зенита". За три-четыре тура до конца первенства мы принимали московское "Торпедо". После игры ко мне подошел Славка Метревели, который уже несколько лет выступал за автозаводцев: "Хочешь перейти в нашу команду?" Я опешил: "Слава, мало, что я хочу…" (В тот год "Торпедо" стало полноправным лидером советского клубного футбола, завоевав золотые медали чемпионата и Кубок СССР – прим. "Вестника Кавказа"). Метревели не унимался: "Я пришел к тебе по поручению Виктора Александрович Маслова, который приглашает тебя в нашу команду". Я опешил: "Сам Маслов меня приглашает?! Подожди, но у вас прекрасно в воротах играет Анатолий Глухотко – вы лучшие!" Метревели меня перебил: "Правильно все говоришь, но у Виктора Александровича тренерский глаз наметан: он видит твою перспективу! Пиши заявление". Конечно, я тут же и написал – не каждый день приглашают в сильнейший клуб Советского Союза! Тогда в "Торпедо" играли Валентин Иванов, Валерий Воронин, чуть позже в команду вернулся Эдуард Стрельцов.

Мы условились, что после заключительной игры на чемпионате СССР, я звоню Славе и мы договариваемся о деталях моего переезда в Москву. Руководство "Зенита" отнеслось ко мне с пониманием – мы поблагодарили друг друга за совместную работу, и я отбыл в столицу. На вокзале Метревели встретил меня на огромном директорском лимузине. Отвез домой, на улицу Автозаводскую. Заходим, вижу в комнате накрытый огромный стол: шампанское, вино, коньяк, водка, разнообразные блюда. За столом нас ожидает Маслов. В рюмки наливает холодную водку, протягивает одну мне: "С приездом!" Я отказываюсь: "Виктор Александрович, я вообще не пью – никогда в жизни алкоголь не пробовал". Маслов рассмеялся: "Сынок, мы тебя научим!" Должен заметить, что он так меня и не смог научить пить алкоголь, всю жизнь – трезвенник.

Началась моя торпедовская жизнь. Восемь лет я провел в команде. Из "Торпедо" меня приглашали в сборную СССР на чемпионат мира 1966 года, где мы завоевали бронзовые медали. В 1968 дошел в составе сборной до полуфинала чемпионата Европы. В 1965 году стал чемпионом страны, в 1968 – обладателем Кубка СССР. Дважды признавался лучшим вратарем года (1965 и 1967).

Но в 1961 году до всего этого было далеко, более того моя карьера в "Торпедо" в первом сезоне даже висела на волоске, и я остался в команде благодаря везению. На зимнем сборе в Хосте мы бегали на скорость 60 метров. Я бежал вместе со Славкой – он бегал быстро, а все равно я его обгонял. Но однажды, когда до финиша оставалось несколько метров, я резко ускорился – и тут вдруг ногу пронзила адская боль! В глазах потемнело, я упал на беговую дорожку. Разрыв связки на задней поверхности бедра – страшная боль, долгое лечение… Год без игры, только начинал тренироваться, как боль сразу возвращалась. Лишь в следующем сезоне меня стали потихоньку выпускать в основном составе. Но финал Кубка СССР 1962 года мы проиграли донецкому "Шахтеру" 1:3.

После проигрыша в финале ЗИЛовские начальники "сожрали" Маслова, и он уехал в Ростов-на-Дону. А в "Торпедо" на мое счастье приехал Георгий Иванович Жарков, который пару лет назад пригласил меня в Ленинград. Вот так мне опять повезло! Когда в межсезонье руководство клуба и тренерский штаб на собрании мою фамилию назвали первой на отчисление, Георгий Иванович взял слово: "В Ленинграде Кавазашвили был любимцем болельщиков. Он брал невероятные мячи, умеет правильно выбрать место в воротах, выйти на перехват, парировать сильный удар – это талантливейший вратарь; если его отчислят, то и я уйду". Все его стали успокаивать: "Как скажите, Георгий Иванович, так и сделаем - вам виднее".

Сезон 1963 года я провел в воротах "Торпедо" основным голкипером. Кое-кто из тех, кто требовал моего отчисления, даже извинился: "Не думали, что ты так надежно можешь играть!". Автозаводцы опять стали набирать силу – чемпионат 1964 годы мы закончили с одинаковым количеством очков с тбилисским "Динамо", претендуя на золотые медали. Дополнительный матч назначили на 18 ноября в Ташкенте. Нас поселили на базе команды "Пахтакор". И вот за день до матча охранники несколько раз приходили ко мне – то, говорят, моя сестра приехала, то брат, то дядя, то друг… Я все время выходил, но встречал незнакомых соотечественников, которые сразу начинали вести деловые разговоры: "Если поможешь родному "Динамо", будет тебе квартира, машина, деньги…" Я все эти разговоры обрывал, но, когда надоело, пошел к своим руководителям. С нами прилетел секретарь парткома ЗИЛа Аркадий Иванович Вольский. У него в комнате я нашел весь тренерский штаб, рассказал, что за два дня меня посетили с предложениями сдать игру 11 человек. "Не отказываюсь играть, но прошу вас понять меня правильно и не обвинять, если они забьют. Во втором круге, когда мы проиграли в Тбилиси, Валька Иванов обидел меня, сказав, что я специально пропустил гол после удара Яманидзе. Это было очень несправедливо", - выпалил я. Тренерский штаб ответил коротко: "Иди, мы подумаем". Но на игру поставили в ворота Валентина Шаповаленко. Наш полузащитник Валентин Иванов открыл счет в матче, но потянул ногу и ушел с поля. Во втором тайме Илья Датунашвили забил Вальке крученный гол с углового, потом они забили еще – и мы посыпались… В итоге 1:4 – фурор "Динамо"! Я ожидал обвинений, разборов, разгрома, но никто даже слова не сказал. На следующий год мы все же вернули себе звание чемпиона СССР! "Торпедо" в том сезоне меньше всех пропустило – 21 гол, а по забитым (55 голов) уступили только три мяча серебряным призерам киевскому "Динамо".

Второй раз чемпионом СССР я стал в 1969 году уже в московском "Спартаке". Но к радости от победы добавилось чувство обиды в конце сезона, когда под эгидой еженедельника "Футбол" выбирали лучшего футболиста года. Были два номинанта: киевлянин Владимир Мунтян и я. Мне как-то позвонили из редакции: "Анзор, ты идешь первым, завтра – последний этап опроса. Поскольку остались только журналисты Грузии, все и так понятно". Но через день беру в руки свежий номер газеты, а там заголовок: "Лучшим футболистом года признан Мунтян". Вот так меня зарубили соотечественники. Почему? За год до этого я отказался вернуться в тбилисское "Динамо" - в последний момент. Когда я уже вылетал в Тбилиси, мне сообщили, что место в основном составе "Динамо" занято и мне надо будет за него побороться. А я все-таки на чемпионате мира делил ворота со Львом Яшиным… Не понял я тогда земляков и отказался от игры в "Динамо", которое поставило в тот год цель завоевать золотые медали чемпионата СССР во что бы то ни стало. Я перешел в московский "Спартак", и чемпионами стали мы, оттеснив "Динамо" на третье место.

Вспоминая об этих эмоциональных событиях я, конечно, с особым чувством радости и гордости за родную республику воспринял весть о включении меня в состав символической сборной Грузии всех времен. Это честь!"